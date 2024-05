Scacchi, la ’Pascoli’ sul podio nazionale

La Scuola Primaria Pascoli dell’I.C. Lucca Centro Storico si è laureata vice campione nazionale, conquistando il 2° posto a Montelsivano (Pescara), dove dal 12 al 15 maggio si è tenuto il torneo nazionale di scacchi “Trofeo Scacchi Scuola” 2023/2024. La squadra del’IC Centro storico di Lucca si era aggiudicata la partecipazione a Montesilvano un mese fa qualificandosi al torneo Regionale. Così come lo scorso anno, quando le bambine e i bambini della Primaria Pascoli presero parte di diritto al torneo Nazionale con entusiasmo, quest’anno i 12 componenti della squadra hanno dimostrato volontà, determinazione e collaborazione che li hanno portati a raggiungere il secondo posto. La dirigente scolastica Dora Pulina e il corpo insegnante dell’Istituto credono fermamente nelle potenzialità didattiche e sociali del gioco degli scacchi e per questo da anni il Progetto Scacchi è diventato un punto fermo dell’Offerta Formativa della scuola. Il tutto grazie anche al sostegno degli istruttori del Circolo Scacchistico Lucchese, Dario Dino Guida ed Ermanno Pacini. Un ringraziamento particolare anche alla Referente del Progetto e accompagnatrice della squadra Frediana Dianda. La scuola ringrazia le autorità con l’assessore Simona Testaferrata, le fondazioni Banco del Monte e Cassa di Risparmio per il supporto alla trasferta. Complimentandoci per il successo, auguriamo a tutti i giovani studenti dell’IC Lucca Centro Storico di Lucca di riprendere nell’anno scolastico futuro il gioco degli scacchi con passione e divertimento.