Sboccia il Teatro del Giglio Uno spazio sempre aperto per appuntamenti ed eventi

Un teatro sempre più aperto e vicino alla cittadinanza, e non solo, che diventa sempre di più un polo culturale, di scambio e di riferimento. Nei mesi di maggio e giugno, le porte del Teatro del Giglio si aprono dal martedì al sabato – dalle 11 alle 18 – con eventi, mostre, visite guidate, conferenze e performance: una serie di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, cittadini e turisti. In questo modo, il teatro della città natale del Maestro Puccini va oltre suo tradizionale aspetto, divenendo un vero e proprio contenitore aperto a tutti e alla cultura a 360 gradi.

Il progetto "Un teatro sempre aperto" prevede mostre, presentazioni, letture, brevi esibizioni teatrali e musicali e visite guidate del teatro: un’idea innovativa che permetterà di accedere al teatro liberamente, senza necessità di prenotazione e senza dover pagare un biglietto. L’iniziativa rimanda all’idea di una porta che si apre per accogliere e svelare: una porta che è quella che dà accesso alla città per arrivare al Teatro, ossia Porta San Pietro, ma anche quella del Teatro stesso che ci accoglie in un viaggio di scoperta fino al palcoscenico.

Il tutto è stato presentato ieri, al Teatro del Giglio, da Giorgio Angelo Lazzarini e Fulvio Spatarella, rispettivamente amministratore unico e direttore generale; nonché dagli assessori Remo Santini, Paola Granucci e Mia Pisanno. Il bellissimo Giglio diventerà quindi un luogo accogliente, aperto a tutti i curiosi e gli appassionati dove, ogni giorno, saranno realizzate una serie di interessanti attività performative, tra cui mostre con i costumi delle opere di Puccini. Inoltre, il progetto prevede un calendario di spettacoli – in orario mattutino o pomeridiano – che è stato dato totalmente in mano alla creatività degli artisti del territorio e non solo: l’organizzazione ha infatti contattato professionisti del settore per chiedere loro di presentare qualche loro idea, dando loro carta bianca.

Il Teatro della città di Puccini diventa quindi un luogo a disposizione di artisti, attori, poeti e performer che potranno esibirsi in modo convenzionale e non: tra i protagonisti del progetto abbiamo Stefano Giannotti, Federico De Robertis e molti altri ancora per un programma pieno di sorprese e tutto da scoprire. Non mancheranno iniziative per i più piccoli con la presenza dei burattinai dei Pupi di Stac.

Il programma completo dell’iniziativa verrà svelato di volta in volta.

Grazie a "Un teatro sempre aperto" si viene a creare un momento di comunicazione, dialogo e partecipazione tra il Teatro e i visitatori con l’obiettivo di diffondere sempre di più a Lucca, ma anche fuori e nel mondo, l’immagine e l’idea attiva e vitale del Teatro della città natale di Giacomo Puccini.

Giulia Alberigi