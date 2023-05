Sbarca il “Torneo delle Regioni“ Giovani in campo: grande evento dedicato a baseball e softball

Arrivano a Capannori i giovani campioni del baseball con il ‘Torneo delle Regioni 2023’ che porterà nel ponte del 2 giugno 50 squadre a rappresentare 15 regioni, per 104 partite con oltre 700 atleti e mille persone coinvolte tra tecnici, ufficiali di gara e volontari. Numeri da record quindi per la manifestazione promossa dalla FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball) con l’associazione DRK Sport e Comune. Sui campi sportivi di Carraia, gestiti dalla Checchi Calcio si disputeranno gli incontri tra le squadre femminili di Emilia-Romagna e Piemonte, Toscana e Veneto, Piemonte e Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, a partire dalle ore 9 del 2 giugno. Seguiranno poi il 3 e il 4 giugno i successivi incroci tra le squadre under 13.

Sempre dal 2 al 4 giugno il torneo rivolto a squadre giovanili under 18 si giocherà anche su altri campi in Toscana. La manifestazione è stata presentata dall’assessore allo Sport, Lucia Micheli, con Corrado Sarti direttore sportivo della DRK Sport ASD, Alessandro Soldaini, tecnico allenatore Serie C e Antonio Modestino, consigliere della ASD Sport. "Il Torneo - afferma l’assessore allo Sport, Lucia Micheli - accenderà i riflettori su uno sport importante e sempre più praticato anche in Italia, valorizzando anche la cultura che vi ruota intorno. Per questo ringraziamo Drk sport per l’impegno e la passione spesi".

Il presidente di Drk Sport Giancarlo Mannini, da quest’anno alla guida della società, è impegnato in un’importante opera di sostegno del lavoro svolto finora dalla società, insieme ad uno stimolante progetto di rinnovamento che vede al centro, nuovi modelli di comunicazione, importanti collaborazioni, e una sempre più partecipata presenza sul territorio, non solo naturalmente come volano per le attività delle squadre DRK, ma più in generale con lo scopo di promuovere la cultura del baseball.

"Sottolineo l’importanza di annoverare due presenze ‘di famiglia’, in questi tre giorni di vetrina - dice con orgoglio Corrado Sarti, Direttore Sportivo della DRK Sport - . Marco Simi, tecnico allenatore DRK, è stato infatti designato quale tecnico under 15, in rappresentanza della regione Toscana, mentre il giovanissimo atleta DRK under 12 Matteo Sforzi, è stato convocato nella Little League Softball".

Le partite giocate saranno trasmesse anche in streaming, sui canali YouTube della FIBS che ha organizzato l’evento insieme alle squadre di tutta la Toscana.