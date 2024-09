Sbandieratori e musici, un anno d’oro. Gruppo di Gallicano protagonista

Un anno d’oro zecchino, questo in corso, per il "Gruppo Sbandieratori e Musici" di Gallicano che, in un perfetto connubio tra passato, presente e futuro, perdura a ottenere successi e grande apprezzamento in giro per l’Italia, continuando a coltivare con grande dedizione e spirito di squadra la passione per una tradizione divenuta a buon titolo fiore all’occhiello della comunità locale e dell’intera Valle. Il Gruppo anima da decenni le tante manifestazioni, in particolare le rievocazioni medievali, in tanti Comuni, oltre che nell’ambito paesano, partecipando a competizioni nazionali che li ha visti protagonisti vincenti anche nei recenti giochi della Parata nazionale della bandiera under 18 della Lega Italiana Sbandieratori, che si è tenuta in Umbria, a Montefalco.

Alla fine della manifestazione giunta alla sua 13ª edizione, che ha visto sfidarsi più di venti compagnie e 400 atleti nelle cinque specialità in gara divise in tre fasce d’età diverse, il Gruppo di Gallicano è risultato la seconda miglior compagnia d’Italia Under 18 per i risultati ottenuti. Poco più di un mese fa, poi, si sono tenuti i grandi festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dalla costituzione del Gruppo, nato ufficialmente nel 1974, con una grande partecipazione agli eventi di molti gruppi di sbandieratori arrivati da varie parti d’Italia, oltre naturalmente al popolo di Gallicano, molto legato ai giovani e giovanissimi che tengono alto con il loro impegno continuo il nome del paese attraverso l’arte che esprimono orgogliosamente.

Una festa per il cinquantesimo che è stata come una sorta di preludio alla grande manifestazione della Parata Nazionale della Bandiera Lis, che, dopo 10 anni, sarà nuovamente organizzata a Gallicano e animerà il centro del vivace paese della Garfagnana in questo fine settimana. L’emozionante suono dei tamburi comincerà a diffondersi nella Valle domani pomeriggio, quando si terrà la presentazione di tutti i gruppi partecipanti, alla quale seguirà la gara di singolo tradizionale e, in serata, la gara della Piccola Squadra.

Sabato si prosegue per tutta la giornata con le gare; da quella in coppia tradizionale all’assolo Musici, in una prima e seconda manche, prevista per le 18 la premiazione e i festeggiamenti in musica. Domenica, poi, dalle 9, è attesa la coinvolgente sfilata lungo le vie di Gallicano e l’attesa gara, intorno alle 10.30, della Grande Squadra. Seguiranno, a conclusione dell’evento, la premiazione e il tradizionale scambio di doni tra tutte le squadre partecipanti. A guidare l’organizzazione della Parata Nazionale il team del presidente "Gruppo Sbandieratori e Musici di Gallicano", Giulio Baldacci, con il contributo dell’amministrazione comunale e di vari enti e associazioni locali.

Fiorella Corti