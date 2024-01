Saudino e... l’inutilità della filosofia

“L’utile inutilità della filosofia“, questo il titolo della conferenza che Matteo Saudino (nella foto), noto professore, attivista, youtuber e scrittore, terrà sabato 13 gennaio alle ore 18 nella sala del consiglio comunale di Capannori, nell’ambito della rassegna ‘Pedagogia Globale - Nuove Consapevolezze promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Consulenza per la famiglia.

Saudino, nato a Torino, insegna Filosofia e Storia allo storico liceo ‘Gioberti’ del capoluogo piemontese e ha collaborato con l’Università di Torino come docente di Istituzioni Politiche alla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti (SISS). Nel suo canale Youtube ‘Matteo Saudino - BarbaSophia’ (oltre 36 milioni di visualizzazioni da parte di adulti e molti ragazzi) la filosofia e la storia vengono affrontate come incontro col contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché “fare filosofia -come ripete sempre Saudino - è un atto di ribellione”. Saudino è anche autore di numerose pubblicazione e il suo primo romanzo per ragazzi, ‘Sofia Express. Un incredibile viaggio alla scoperta della filosofia’ (Salani) è uscito nel 2023.

L’incontro, in collaborazione con Produzioni Fuorivia, è ad ingresso gratuito e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune: @Capannori.