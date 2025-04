Sarà revocata la cittadinanza a Mussolini

Anche il Comune di Bagni di Lucca ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. L’atto è inserito come punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, che riunirà martedì prossimo. Intanto l’amministrazione celebra oggi l’80° anniversario della Liberazione con una serie di manifestazioni che si terranno sul territorio, invitando pubblicamente tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni di oggi, giornata simbolo della libertà e della democrazia, nel ricordo della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo.

"Celebriamo insieme l’80° anniversario della Liberazione, - si legge nel manifesto del comune per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per un’Italia libera e democratica, e per trasmettere questi valori alle nuove generazioni. Nel segni della Costituzione antifascista e i valori fondanti della nostra Repubblica". Il programma della cerimonia: alle 9.30 a Fegana al Monumento ai Partigiani caduti con i saluti istituzionali e anpi, a seguire deposizione della corona; 10.30 al cimitero di Ponte a Serraglio la deposizione corona al Monumento ai Partigiani caduti. Alle 12 a Montefegatesi al Cippo in ricordo dei Partigiani caduti la deposizione corona. Il sindaco Paolo Michelini, inoltre, ha risposto riguardo la realizzazione dei due ponti sul Serchio, argomento quanto mai attuale: "Ho letto di una presunta polemica sulla realizzazione di due ponti sul Serchio, uno per il Comune di Bagni di Lucca e uno per Borgo a Mozzano.

"Condivido pienamente - commenta - quanto dichiarato dal collega Andreuccetti sulla necessità di lavorare insieme per realizzare entrambi gli attraversamenti e lo abbiamo concordato anche nelle sedute congiunte tra le due giunte".

Marco Nicoli