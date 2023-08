Sara e Tommaso sposi Gli amici: "Che la forza sia con voi, sempre"

2Oggi Sara e Tommaso coronano il loro sogno di amore e si sposano.

I loro amici, per suggellare questo giorno così speciale, hanno deciso per la pubblicazione di questo annuncio: "Tanto tempo fa in una galassia lontana, questa giovane coppia si è innamorata e oggi coroneranno il loro sogno di amore. Che la forza sia con voi, sempre. Dai vostri amici".