Santa Zita, nuovo miracolo. Stavolta un biscotto che parla inglese

Per il Miracolo numero nove, ci sarà da attendere lunedì prossimo. E potremmo definirlo il ‘Miracolo britannico’ ovvero il nuovo biscotto (n.9) del Caffè S. Zita di Lucca che sarà presentato ufficialmente alle 12 di lunedì prossimo nel noto locale di piazza San Frediano. Per la ricorrenza di Santa Zita di quest’anno, il patron del locale, Michele Tambellini, ha scelto di proseguire nel solco dell’internazionalità avviata nel 2024 con il Miracolo n. 8 firmato dallo chef lucchese Cesare Casella trasferitosi a New York da tanti anni.

Stavolta il nuovo iconico biscotto originale del Caffè S. Zita rende omaggio alla memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II e di sua madre, Elizabeth Bowes-Lyon, consorte di Re Giorgio VI, nota come la Regina Madre, che visitò Lucca nel 1908, all’età di 8 anni, e molti anni dopo, nel 1986, quando si recò in visita alla salma di Santa Zita, custodita nella cappella dei Fatinelli nella basilica di San Frediano. Dall’Inghilterra all’Italia, da Buckingham Palace a piazza S. Frediano, il Miracolo n. 9 celebra l’amicizia tra il Regno Unito e Lucca. E per la prima volta Tambellini non si è affidato ad uno chef o ad un pasticcere per ideare la nuova originale ricetta artigianale che, invece, è il risultato della proposta creativa di un affezionato cliente del Caffè S. Zita.

E’ lo stesso Tambellini a rivelarlo: "Si tratta dell’inglese Michael Kerr, nativo di Newcastle – spiega - cuciniere per passione, assiduo e simpatico frequentatore del nostro locale dove, da quindici anni, insieme alla moglie Olive, ritorna ogni aprile quando scende nell’amata Lucca per onorare la Santa. Ispirandosi ai gusti della Regina Elisabetta II, nota per la sua passione per i biscotti, Michael ha assemblato alcuni degli ingredienti prediletti dalla Sovrana; ne è nato un biscotto molto particolare, che richiama quelli preparati nelle cucine reali di Buckingham Palace".

Il nuovo biscotto a forma di corona infatti, è aromatizzato con tè Earl Grey, limone, cannella e una leggera spolverata di zucchero a velo. Un "Miracolo n. 9" che fonde sapientemente la tradizione britannica con l’artigianalità dolciaria lucchese, offrendo un’esperienza fragrante, elegante e profumata, perfetta per accompagnare una tazza di tè o di caffè. E a differenza degli altri biscotti prodotti dal Caffè S. Zita che, dal 2017, stuzzicano il palato dei frequentatori lucchesi e dei visitatori, il Miracolo n. 9 è facilmente identificabile perché – e non poteva essere altrimenti - ha la forma di una corona.

Una creazione che, realizzata dalle sapienti mani del pasticcere del S. Zita Matteo Mazzoni, rappresenta un ideale e affettuoso ponte tra Lucca e la Casa Reale britannica, unendo due culture attraverso un gesto dolce, simbolico e carico di memoria. I Miracoli di S. Zita, il cui primo prodotto è stato presentato nel 2017, anno di apertura dell’elegante locale di piazza S. Frediano, sono stati firmati, in ordine, dalla pasticcera lucchese Sandra Bianchi, dallo chef Damiano Donati nel 2018, dallo chef Cristiano Tomei l’anno successivo (Miracolo n.3), poi dalle Fornelle di Lucca nel 2022. Il Miracolo n. 7 era stato ideato da Pierpaolo Ruta, titolare dell’Antica Dolceria Bonajuto di Modica, seguito dal n. 8 firmato da chef Cesare Casella. Ricordiamo che i biscotti originali non sono stati prodotti nel 2020 e nel 2021 (n. 4 e n. 5) a causa della ridotta attività causata dalla pandemia.