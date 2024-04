Santa Zita in Anfiteatro. Via ufficiale alla fiera con il premio ai quattro migliori vivaisti

Un quadro perfetto. Fiori, colori, mille forme della natura e tanta gente ieri in piazza Anfiteatro e strade adiacenti per il via ufficiale all’edizione 2024 della tradizionale Fiera dei fiori di Santa Zita, l’evento dedicato alla patrona di Lucca. La manifestazione, organizzata da Confcommercio e dal suo Centro commerciale Città di Lucca con i patrocini di Comune, Provincia e Camera di Commercio, andrà avanti fino a domenica 28 aprile con la mostra mercato dei fiori e numerose iniziative collaterali in collaborazione con il comitato provinciale di Unicef Lucca, presente in piazza con un suo stand. Mercoledì, come da tradizione, si è svolta anche la premiazione del concorso dedicato agli allestimenti floreali più belli, realizzati dagli undici espositori di piazza Anfiteatro.

Il primo posto è andato al Vivaio La Casina di Lorenzo, seguito dalla Società Agricola Carraia – Anffas e dalla Rose di Pinocchio di Bonini Ezio, terzo classificato. Menzione speciale, infine, per l’Azienda Agricola Rosellini Felice. Alla cerimonia di premiazione, coordinata dal funzionario di Confcommercio Nicola D’Olivo, hanno preso parte il presidente e la direttrice di Confcommercio Lucca Massa Carrara Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, il presidente del Centro commerciale Città di Lucca Matteo Pomini, gli assessori comunali Remo Santini e Paola Granucci, la presidente di Unicef Lucca Silvana Miraglia e la presidente del Garden Club di Lucca Emanuela Carassiti e la curatrice dell’Orto Botanico Alessandra Sani, grazie alla quale è stata realizzata l’aiuola di piazza Scalpellini.

L.S.