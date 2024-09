Torna per il secondo anno la Festa del Bastardo, grazie all’associazione Catecholamina Garage, con il patrocinio del Comune e la collaborazione, indispensabile, del Comitato Popolare piazza S. Francesco. Sabato 7 settembre, dalle 20, in via di Mezzo, cena in strada per respirare l’aria accogliente e di casa del quartiere. E poi, foto di una volta lungo la strada, musica durante la cena, esposizione artistica e dj set in garage dopo cena. Una festa per chi ci vive e per chiunque voglia immergersi in una serata speciale, dove si fondono magia antica e divertimento contemporaneo. Il costo della cena è 15 euro, prenotazioni WhatsApp al numero 329/4428398 indicando eventuali intolleranze.