Santa Panciera per Cluster Due liriche al S.Girolamo

Con il prossimo appuntamento il Puccini Chamber Opera Festival, organizzato dalla associazione Cluster con la direzione artistica di Girolamo Deraco, propone due nuove composizioni liriche in programma stasera alle 18 nel Teatro di San Girolamo, in base ad una convenzione tra Cluster e Teatro del Giglio. Si tratta della “Santa Panciera”, un’opera bigotta per soprano e pianoforte di Andrea Gerratana su libretto di Leonardo De Santis (regia di Alessandro Bianchi), e di “Sogno” azione scenica per soprano, attore, pianoforte e live electronics di Antonio Bellandi (libretto di Loretto Rafanelli).

La regia in questo caso è di Stepanidina Ekaterina proveniente dai corsi di regia della Fondazione Zeffirelli di Firenze, con la quale la Cluster ha creato da tempo un costruttivo rapporto di collaborazione. Soprano Manuela Rasori, attore Alessandro J. Bianchi,

sound designer Michael Nannini. Al pianoforte Petr Yanchuk. Costo del biglietto 8 euro, ridotto 5 euro. Anche queste due opere sono il frutto del Puccini International Opera Composition Course che la Cluster ha organizzato l’anno passato nei locali didattici del Complesso di San Micheletto, gentilmente messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Una delle numerose istituzioni che collaborano a questi corsi internazionali. Vedi la Fondazione Banca del Monte, che “sponsorizza” da sempre l’attività della Cluster, il Comune di Lucca, il MIUR ufficio scolastico IX, la Scuola Sinfonia, Lucca Classica Festival, il Puccini International Opera Composition Academy Lucca fino alle collaborazioni esterne: Fondazione Franco Zeffirelli, Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Verona Accademia per l’Opera, Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, Icne musica e parole per il domani di Ostra, Fondazione Scriptorium Foroiuliense, Udine Classica, RiMe MuTe, EMA Vinci produzioni discografiche fino al recente Museo Joyce del Comune di Trieste. Collaborazioni che inorgogliscono la Cluster e che qualificano questo Festival, riconosciuto come uno dei più prestigiosi nel mondo per le opere liriche del presente.

Cluster è un’associazione di compositori che ha inaugurato la propria attività con il concerto del 19 dicembre 2009 dell’Orchestra Sinfonica di Grosseto e si prefigge lo scopo di proseguire la grande divulgazione musicale dopo Giacomo Puccini, presentando musiche di autori locali che meritano attenzione, sul presupposto di una sorta di ‘genetica musicale’.