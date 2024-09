Santa Croce 2024. Sei campane “in più“ e il maxi-schermo a lato della Cattedrale

La città e la diocesi di Lucca si preparano alla grande festa della Santa Croce, con la tradizionale processione della luminara che si svolgerà venerdì sera, 13 settembre, alle ore 20. Ad oggi c’è l’incognita meteo. In caso di pioggia ovviamente non potrà esserci la processione, ma soltanto una preghiera nella Cattedrale. Per la cronaca sono previste due novità assolute.

La prima riguarda la presenza in piazza San Martino di un camion con ben sei campane. Si tratta della struttura realizzata dall’Associazione culturale campanari della Beata Vergine di San Luca di Bologna che è gemellata con l’Associazione "Campanari lucchesi" in collaborazione con il Gruppo Campanari "Padre Stanislao Mattei" e con il patrocinio della Federazione Nazionale Suonatori di Campane. L’Associazione Campanari lucchesi riunisce diversi gruppi campanari della Arcidiocesi di Lucca: Chiatri e Bozzano, Monsagrati, San Rocco in Turrite, Piana di Lucca e Brancoleria, Corsagna, Fosciandora, Castelnuovo di Garfagnana e svolge servizio per le principali celebrazioni dell’anno liturgico. La seconda novità riguarda il montaggio di un maxi-schermo a lato della Cattedrale in maniera da consentire alle persone che si fermeranno in piazza Antelminelli di poter seguire la fase finale con il “Mottettone”, le preghiere e la benedizione conclusiva. Confermata, invece, la conclusione della processione in piazza San Martino dove quest’anno ci saranno 200 e non 600 sedie anche per dare più spazio ai fedeli in piedi.

"Anche quest’anno - spiega l’arcivescovo Paolo Giulietti nella sua notificazione - per le celebrazioni di Santa Croce non potremo prestare omaggio al Volto Santo nel modo consueto, poiché gli impegnativi lavori di restauro non sono completati (lo saranno con tutta probabilità per il settembre del 2025); vivremo comunque la festa nello spirito della tradizione, rinnovando la fede nel Cristo crocifisso-risorto, nostro Salvatore. Ciò che conta, in fin dei conti, è volgere insieme lo sguardo al Signore, nella cui umanità sofferente e glorificata si manifesta per noi la misericordia di Dio, che desidera colmare i suoi figli di vita piena e abbondante".

Guardando alla partecipazione alla processione della Luminara sono confermate le modalità sia per la parte del Volontariato come per quella religiosa e civile. In particolare ogni Comunità Parrocchiale e Chiesa-nella-città parteciperà alla “luminara” con una propria rappresentanza che comprenda membri di ogni parrocchia che la compone. La rappresentanza sfilerà insieme alle Comunità della propria Area Pastorale. Tutti i partecipanti alla Luminara dovranno essere presenti alle ore 19.15 all’inizio di via Cavallerizza all’altezza circa del varco di controllo delle auto (davanti Cicli Poli) e seguiranno le indicazioni degli incaricati. Le Confraternite parrocchiali si ritroveranno invece nella Basilica di San Frediano.

Prima della Luminara a tutti i partecipanti verrà distribuito un piccolo cero da portare acceso. La parte civile si ritroverà invece in piazza del Collegio e via San Frediano, seguita dal corteggio storico con ritrovo in via Cesare Battisti. Dopo le ore 18 non sarà consentito l’accesso ai mezzi di trasporto nella zona di San Frediano, da dove inizierà la Luminara.

L.S.