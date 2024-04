San Pietro a Vico torna ad alzare la voce

"A distanza di circa 10 giorni dall’ultimo comunicato, il comitato di San Pietro a Vico dichiara di non aver ottenuto risposta alcuna da parte dell’amministrazione comunale alle numerose richiesta fatte".

E’ lo stesso comitato a prendere posizione e ricordare "al sindaco e alla sua giunta che nelle elezioni amministrative di giugno 2022 ottenne i seguenti risultati elettorali: nel primo turno del 12 giugno la coalizione di Mario Pardini raggiunse il 37,5% e il 38,8% (sezioni 40 e 41); nel ballottaggio, con gli apparentamenti, il risultato fu di 61% e 50% (sezioni 40 e 41). La frazione di San Pietro a Vico ha riposto la propria fiducia in Mario Pardini e in un cambio di rotta che sembrava segnare un punto di svolta decisivo: soprattutto negli ultimi 20/25 anni, infatti, il paese non si era sentito adeguatamente tutelato dall’Amministrazione Comunale. Evidentemente, al di là delle promesse fatte in tempi ormai ‘lontani‘, San Pietro a Vico non rappresenta una priorità neppure per questa Amministrazione che, a suo tempo, aveva regalato grandi illusioni“.

Il Comitato chiude così: ”Non ci rassegniamo a lasciare nel degrado un paese che sembra ormai destinato a un progressivo declino: dunque, continuerà a far sentire la propria voce attraverso i mezzi di informazione e tutti coloro che saranno disponibili a lottare per la tutela dell’ ambiente, per la salute pubblica e per il suo affrancamento dal ruolo di paese dormitorio“.