L’allarme è stato dato ieri intorno alle 12.40 da alcuni motociclisti che stavano percorrendo la strada provinciale 71 per raggiungere il borgo di San Pellegrino in Alpe, ed hanno avvistato un uomo caduto sotto strada in evidente difficoltà. All’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente i sanitari dell’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo si sono resi conto immediatamente della gravità delle condizioni dell’uomo e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Il 70enne, che abita in Garfagnana, ha riportato un grave trauma cranico, oltre a svariate ferite nella zona delle spalle; aveva fermato la propria auto al bordo della strada e, per cause non ancora del tutto chiare e in fase di accertamento, dopo essersi allontanato a piedi, sarebbe caduto nella scarpata. Un tratto di caduta breve, ma particolarmente insidioso, perché si suppone che l’uomo possa avere battuto la testa su uno dei sassi presenti sul terreno.

Scossa la comunità di San Pellegrino in Alpe che ricorda la tragedia sfiorata la scorsa domenica quando, durante l’improvvisa ondata di maltempo con tanto di grandine che aveva imbiancato la provinciale, un turista in transito aveva perso il controllo della Porsche Carrera cabrio nei pressi del posteggio, appena sopra il borgo, finendo sospesa sopra un profondo dirupo. Una possibile tragedia scongiurata dagli arbusti presenti nel sottostrada, che hanno bloccato l’auto e consentito ai due occupanti di uscire praticamente illesi dal mezzo.

Fio. Co.