San Luca, cambia la sosta. Un’area passa ai dipendenti

Il parcheggio gratuito del San Luca, 42 posti lungo via Lippi Francesconi, sta per diventare un ricordo. Presto diventerà area di sosta riservata per i dipendenti dell’Asl. E’ la risposta dell’amministrazione alle richieste di Uil Fpl, reiterate negli anni. La novità è stata varata dalla giunta comunale di ieri mattina, che ha adottato la delibera con cui il Comune di Lucca concede in utilizzo gratuito ad Azienda Usl Toscana Nord Ovest, per i dipendenti dell’Ospedale San Luca, il parcheggio con 42 posti auto lungo il lato sud di via Lippi Francesconi, a poca distanza dalla rotatoria di accesso al Pronto soccorso. L’azienda sanitaria avrà solo l’onere di realizzare i dispositivi necessari a regolare l’accesso esclusivo per i propri lavoratori: un risultato raggiunto dall’amministrazione Pardini dopo gli incontri con gli operatori sanitari.

“Finalmente viene portata a compimento la proposta che alleggerisce il problema della carenza strutturale di parcheggi per i dipendenti e riduce il numero dei posti auto che sarebbero necessari – afferma il consigliere con delega alla sanità Alessandro Di Vito –: il Comune di Lucca ha fatto la sua parte e, in accordo con Ausl, ha cercato così di porre rimedio a una problema senza soluzione da anni. La questione della carenza di parcheggi rimane comunque aperta in quanto i 42 posti auto non sono ancora sufficienti a soddisfare le necessità degli operatori sanitari del San Luca, come è stato evidenziato dalle organizzazioni sindacali. Come amministrazione comunale vorremo comunque andare oltre per trovare soluzioni che possano assolvere anche alle necessità di tutti coloro che, a vario titolo, operano quotidianamente nella struttura sanitaria per cui sono state richieste interlocuzioni per valutare la possibilità di un utilizzo dei posti auto all’interno dell’attuale parcheggio dato in concessione”.

“Si tratta di una scelta molto ponderata perché comunque il problema parcheggi intorno al San Luca è delicato – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – Le condizioni iniziali della zona in questi anni sono mutate, sono stati realizzati dai privati altri posti auto intorno agli edifici commerciali che hanno determinato un sottoutilizzo del parcheggio di via Lippi Francesconi, per questo abbiamo deciso di metterlo a disposizione dei dipendenti dell’ospedale”.