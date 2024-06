“San Luca“, 10 candeline. Iniziative per raccontare l’ospedale nato nel 2014

Dieci candeline per l’ospedale “San Luca”, attivato nel maggio 2014, al termine del trasferimento dal vecchio ospedale “Campo di Marte”, destinato poi a trasformarsi in Cittadella della salute e fulcro dei servizi territoriali.

La staffetta organizzata tra i due ospedali aveva funzionato in maniera perfetta, grazie all’impegno e alla professionalità degli operatori dell’Azienda sanitaria, di Misericordie, Anpas Croce Verde e Croce Rossa e della Protezione Civile del Comune di Lucca, della Polizia Municipale di Lucca e di altri enti e associazioni.

Per ricordare quella storica operazione di spostamento delle attività e per celebrare la ricorrenza dei 10 anni, nel corso di questa settimana verranno organizzati al “San Luca” alcuni eventi. In particolare, oggi si apre al primo piano dell’ospedale di Lucca una mostra permanente di pittura di operatori della sanità e amici del “San Luca”, che verrà ufficialmente inaugurata domani e sarà visitabile ogni giorno fino alle 13 (domenica esclusa) grazie alla collaborazione del CRAL dell’Asl dell’ambito di Lucca.

Sempre domani 25 giugno a partire dalle ore 21, nella sala Piera Sesti al 3° piano dell’ospedale e poi nell’atrio del “San Luca”, si svolgerà una conferenza sui reperti archeologici dal titolo “Una notte al museo in ospedale”. Mercoledì 26 giugno alle ore 10, nella hall, verrà organizzata una giornata di promozione della salute dedicata alle campagne di screening.

Venerdì 28 giugno a partire dalle ore 9, nella sala Piera Sesti al 3° piano della struttura ospedaliera, un convegno sui 10 anni dell’ospedale San Luca (passato, presente e futuro) con il coinvolgimento delle maggiori autorità regionali e locali e degli operatori che nel 2014 avevano partecipato attivamente al trasferimento dal “Campo di Marte”. Sabato 29 alle 10.30 nell’atrio dell’ospedale “San Luca” l’evento “Note di salute” con il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini di Lucca.

Inoltre martedì 2 luglio alle 16.30, sempre nella sala Sesti al 3° piano del “San Luca”, il convegno sulla donazione di organi e tessuti “L’ospedale del Dono”. A seguire, dalle 18, l’intitolazione a Vincenzo Passarelli, presidente nazionale AIDO dal 2004 fino al 2016, del piazzale antistante la Dialisi dell’ospedale. L’iniziativa in ricordo di questo grande uomo e grande professionista si svolgerà nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 2 luglio 2023.