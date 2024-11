San Domenico e Lammari: ecco i premiati

La terza edizione del Premio San Domenico istituito dal Gruppo per la tutela di Nebbiana, Nebbianella e Val di Lago di Barga, va all’avvocato Manuele Bellonzi e a Pier Luigi Tortelli (in foto), due egregi rappresentanti di Barga, che Barga portano nel cuore e che, nei loro diversi ruoli, Barga hanno sempre valorizzato. I nomi sono stati resi noti ieri.

Il premio San Domenico viene assegnato per premiare i cittadini che si sono distinti per capacità, passione e generosità nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente e del territorio, tramandandone l’identità collettiva. La premiazione avverrà il 28 novembre alle 16 nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi, messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Quest’anno la giornata di premiazione vedrà anche una novità. E’ stato infatti istituito anche un premio speciale dedicato ad Emilio Lammari per tramandarne il messaggio fondato sulle conoscenze del territorio, nelle sue specificità storiche e sociali che costituiscono le fondamenta della sua identità culturale.

Con queste finalità la prima edizione del premio è stata assegnata, nell’intento di valorizzare la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, a undici aziende portate avanti da giovani del territorio: Michela Pierantoni - Azienda agricola Pierantoni Pietro di Pierantoni Michela; Sara Giovannetti - Azienda agricola podere ai Biagi; Giordano Bonaccorsi - Azienda agricola Bonaccorsi Giordano; Paolo Cardosi - Azienda agricola apicoltura Cardosi Paolo; Federico Bertolini - Azienda agricola Il Boschetto goloso; Michele Magri - Azienda agricola Magri Michele; Ambra e Debora Giovannetti - Sapori di Natura di Ambra e Debora; Maruska Gonnella - Azienda agricola La Fragola; Lia Moscardini - Azienda agricola La Ferriera; Sara Bacci - La conca d’oro; Matteo Casci - Agriristoro L’Arsenale.