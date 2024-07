Si chiude oggi “Vissi d’Arte“, festival in onore di Giacomo Puccini, a San Cassiano di Controne. Stasera alle 21.15, il sodalizio trentennale tra la cantante Michela Lombardi (nella foto), il pianista Piero Frassi e il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza culmina in questa serata intitolata “Voci di donna“, che strizza l’occhio alle voci femminili dal jazz ai classici della bossanova, al pop. Alle 18.15, aperitivo musicale realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Luigi Boccherini“, il cui Quartetto residente rivolge un toccante omaggio al Maestro.