Samuele, la mascotte dei numeri 1 Il piccolo portiere amico di Buffon che presto incontrerà Neuer

Dopo i video di Buffon e recentemente di Donnarumma, nelle prossime settimane potrà toccare con mano, nel senso che incontrerà fisicamente Manuel Neuer, il portierone della Nazionale tedesca, con cui ha vinto il Mondiale nel 2014 e del Bayern Monaco, dove ha trionfato in Champions e con un miriade di scudetti, l’ultimo pochi giorni fa anche se da spettatore a causa di un grave infortunio.

Il piccolo Samuele Gigli di Porcari fa collezione di grandi numeri uno, i suoi idoli, visto che lui stesso difende la porta del Luccasette e che proprio domenica ha vinto in Abruzzo l’Academy Empoli Cup. Samuele ha trionfato nella categoria 2012 allenata da Luca Sinesi e Jonatahan Baccelli. Dopo aver dominato la prima fase la compagine lucchese si è imposta superando Empoli, Crotone e Roma. Samuele Gigli ha incassato solo 4 gol in tutta la manifestazione e zero nella fase finale, risultando il miglior portiere. Una soddisfazione per il suo preparatore, l’ex portiere della Lucchese, Giuseppe Di Masi. Menzione, per il Luccasette, anche per i difensori Andrea Casali e Daniele Marcucci, il centrocampista Nicolò Spina e l’attaccante Diego Bianchi. La storia di Samuele è singolare: durante la pandemia non riusciva a negativizzarsi, rimase a casa per mesi non potendo giocare nella squadra di Porcari, il suo paese, dove ha iniziato. A fargli coraggio in quel periodo un video del mitico Buffon che lo esortava a non mollare. Attraverso il contatto con una persona che lavora nel ristorante di Parigi dove si reca solitamente Donnarumma, ha ricevuto il video di "Gigio" che gli manda un grande abbraccio in attesa di vedersi appena possibile. Non c’è ancora la data precisa ma sicuramente sarà nelle prossime settimane l’appuntamento, di persona stavolta con Neuer.

Il miglior portiere al Mondo per 5 volte, dal 2013 al 2016 consecutivamente e nel 2020, è originario, come la famiglia, di Gelsenkirchen, ma ha diversi parenti in Lucchesia. "In particolare la sorella – spiega la madre di Samuele, Silvia Cheli che ha una agenzia di viaggi – era in una gita con me e abbiamo parlato di portieri, così è saltato fuori di Manuel che arriverà a trovarli, in Media Valle del Serchio e quella sarà l’occasione per il tanto atteso rendez-vous. Ora il bimbo è sereno e felice, dopo brutti momenti. Il prossimo obiettivo? Courtois del Real Madrid o Ederson del City".

Massimo Stefanini