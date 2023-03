Salviamo i nostri borghi Proposta di legge contro lo spopolamento dei paesi

Sullo spopolamento delle aree interne, argomento che il nostro giornale ha evidenziato nei giorni scorsi, interviene Fratelli d’Italia che attraverso i deputati La Porta e Amorese, fanno sapere di aver presentato "due proposte di legge contro lo spopolamento di aree interne e zone di montagna". Il fatto viene riferito dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi, dal segretario provinciale lucchese Riccardo Giannoni e dalla responsabile dei dipartimenti di FdI, Marina Staccioli.

"Come FdI – viene spiegato – abbiamo presentato alla Camera due proposte di legge contro lo spopolamento di aree interne e zone di montagna, come Garfagnana e Lunigiana; vogliamo istituire zone franche montane e abolire il limite del numero minimo di alunni per la formazioni di classe nei comuni montani". Secondo la proposta di legge, "va abolito il limite al numero minimo di studenti per formare classi della scuola primaria e secondaria, nei comuni montani e nelle piccole isole; puntiamo a modificare il decreto 81 del 20 marzo 2009, in particolare dove stabilisce che non possono essere formate classi con un numero di alunni inferiori a dieci: non vogliamo che quelle zone si spopolino e che le persone siano costrette a trasferirsi nei capoluoghi; pensiamo a scuole integrate nel tessuto locale, contribuendo a valorizzare l’identità di quei territori". Concludono Fantozzi, Giannoni e Staccioli: "Servono agevolazioni fiscali per chi decide di rimanere su questi territori e per chi vuole fare impresa o investire, per questo abbiamo previsto agevolazioni alle imprese, con la sede principale su questi territori, e che abbiano almeno il 50% dei dipendenti residenti in zona o in un arco di 40 km di distanza".

Mau.Guc.