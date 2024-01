Salviamo gli alberi di Natale. Iniziativa di Pro Loco e Ascit. Consegnato anche il “Castruccio“

Con la celebrazione di oggi dell’Epifania si conclude il ciclo delle festività Natalizie e nella maggior parte delle abitazioni gli addobbi natalizi vengono riposti nelle scatole, per uscirne il prossimo dicembre. Il pino e l’abete naturale, però, che è stato decorato e, seppure meno florido di quando ha fatto il proprio ingresso nelle case, mantiene ancora una sua vitalità, a quale fine sarà destinato? La risposta la fornisce la Pro Loco Coreglia, che lancia una campagna a favore dell’ambiente e a protezione degli alberi di Natale. L’iniziativa, denominata appunto "Salviamo gli Alberi di Natale", nasce dalla collaborazione della stessa Pro Loco con l’azienda di Servizi Ambientali Ascit, sede di Piano di Coreglia, e vede il supporto del patrocinio comunale. La finalità è insita nella vocazione stessa dell’Ente di promozione territoriale, che da sempre pone in primo piano i progetti di salvaguardia dell’ambiente e il suo il decoro, attivando collaborazioni fattive. Cooperazioni molto partecipate come, per esempio, quella con il Consorzio 1 Toscana Nord, che ha come principale intendimento la pulizia di alcuni tratti di sponde sul fiume Serchio, sensibilizzando la popolazione sull’indiscriminato e pericoloso abbandono dei rifiuti.

Anche su questi progetti, la Pro Loco ha potuto contare sul coinvolgimento diretto di Ascit, che ha sistematicamente provveduto alla differenziazione e allo smaltimento successivo alla raccolta dei rifiuti. Questa volta, però, il progetto ha varie sfaccettature e mira, oltre a evitare che gli alberi utilizzati per essere addobbati finiscano per essere gettati, a valorizzare il verde che caratterizza grande parte del territorio, con il sistema della piantumazione.

A occuparsene, sarà il personale di Ascit presente nell’Isola Ecologica a Piano di Coreglia che si impegnerà personalmente ai piantare nuovamente nel loro habitat naturale gli alberi consegnati dai cittadini. Un messaggio molto semplice e altrettanto importante, per aprire una via diversa di godere dei nostri alberi, momentaneamente utilizzati come decoro, senza fare soffrire troppo l’ambiente. Sempre la Pro Loco , anche quest’anno ha consegnato il premio destinato a personalità del territorio che si sono particolarmente distinte "Il Castruccio", riconoscimento assegnato nel 2019 anche al campione di calcio di Ghivizzano Giovanni Di Lorenzo.

Durante la vivace cena annuale dei giovani Alabardieri e alla presenza di una delegazione della Pro Loco Coreglia, ente ideatore del premio annuale, Il Castruccio 2023 è andato al Dottor Gualtiero Molinari.

Fiorella Corti