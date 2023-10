Salvataggio escursionista a Bagni di Lucca: Accusa malore

Brutta avventura, fortunatamente dall’esito favorevole, per un giovane escursionista che ieri mattina si trovava in ascesa sul sentiero che dal posteggio di Vico Pancellorum, frazione montana del comune di Bagni di Lucca, conduce alla cresta sud ovest del Balzo Nero. Nel tratto di avvicinamento all’area della Croce di Castello, ha accusato un grave malore, con buona probabilità riconducibile a choc anafilattico. La squadra dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Lucca, di turno alla sede di Castelnuovo di Garfagnana in località Orto Murato, è immediatamente intervenuta sul posto per i primi interventi sanitari. Insieme a loro sul luogo anche l’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano. L’escursionista è stato recuperato dal Pegaso 3, e poi trasferito al San Luca di Lucca.

Fio. Co.