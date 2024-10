”Salutiamo con rinnovata emozione l’edizione 2024“

Confcommercio saluta con "rinnovata emozione l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, la numero 58 della sua storia".

Un saluto carico di gratitudine – quello dell’associazione di palazzo Sani – "per una manifestazione che, a partire dagli anni 2000, ha vissuto e continua a vivere una crescita esponenziale che l’ha trasformata in uno dei festival più importanti al mondo per i settori del fumetto e del gioco di ruolo, oltre che in un autentico fenomeno di costume capace di esportare, ovunque e in maniera straordinaria, il buon nome della nostra città. La nostra associazione – prosegue Confcommercio – può rivendicare con orgoglio un pieno sostegno a Lucca Comics & Games che affonda le sue radici nel passato, quando ancora il festival era ‘solo‘ un evento di settore per appassionati e addetti ai lavori o poco più. La felicissima idea di spostare la manifestazione all’interno del centro storico ha creato un connubio magico fra la città e il festival, che ha prodotto a sua volta il boom dei Comics sino a farli diventare quel brand internazionale che tutti noi conosciamo".

Confcommercio va avanti così: "In questi anni la nostra associazione ha accompagnato con convinzione questo processo di evoluzione del festival: in primo luogo, coinvolgendo i propri associati nell’atmosfera della manifestazione. Oggi sono molte le attività che nei giorni dei Comics sono soliti allestire vetrine o travestire il proprio personale su temi legati a un particolare fumetto o ad un cartone animato".