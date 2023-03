Salute, sicurezza e difesa personale Scelta la ’triade’ dei temi del convegno sui diritti delle donne

8 marzo all’insegna della riflessione su salute e sicurezza: in occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Lucca, con il patrocinio della Provincia e della commissione pari opportunità provinciale e della commissione medicina di genere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, organizza un momento di riflessione corale dal titolo "Donne in viaggio fuori e dentro se stesse".

L’appuntamento si svolgerà al Real Collegio, con inizio alle 9 e si parlerà in particolare di salute delle donne, di sicurezza e di difesa personale, con medici, con la Polizia di Stato e con associazioni del territorio. "Abbiamo scelto l’immagine del viaggio - spiega l’assessore alle Pari opportunità, Simona Testaferrata - e la bicicletta come oggetto-simbolo che compare nelle locandine e che verrà donata al termine della mattinata di studio e confronto da Club Job all’associazione Luna, perché muoversi, spostarsi, viaggiare rappresentano la quintessenza della libertà, che troppo spesso viene negata in quelle situazioni in cui la donna è soggiogata da una cultura e un atteggiamento maschile violento e retrogrado. Il nostro vuole quindi essere prima di tutto un messaggio di speranza, rivolto a tutte quelle donne che stanno lottando per i loro diritti e per la loro libertà".

Il programma del convegno prevede alle 9 l’apertura dei lavori con i saluti del Comune, portati dall’assessore Testaferrata, e degli altri soggetti istituzionali coinvolti. A seguire, la dottoressa Miria Tenucci, ortopedica e referente per la medicina di genere della commissione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lucca e dell’ospedale San Luca, introdurrà l’argomento della medicina di genere. Spazio poi alla dietista Erica Baroncelli che affronterà il tema dell’alimentazione fra teoria e pratica e alla dottoressa Valeria Rossi (psicologa e psicoterapeuta) che parlerà dei disturbi dell’alimentazione. La dottoressa Valentina Aletti dell’associazione A.C.C.A. Odv Lucca illustrerà invece le forme di aiuto che è possibile mettere in campo.

Al termine degli interventi, spazio alle domande e agli approfondimenti con la giornalista Emanuela Benvenuti, addetta stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca. La seconda parte del convegno, con inizio alle 11.30, prevede l’intervento della dirigente anticrimine della Polizia di Stato Lina Iervasi. Alle 12 l’associazione Karate ASD CAM realizzerà una dimostrazione delle allieve senior 2124 anni.

Fabrizio Vincenti