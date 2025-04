"Salanetti non è ancora autorizzato. E l’edificio dev’essere ricostruito"

"Ad oggi l’impianto di Salanetti, per il riciclo di pannoloni e pannolini che dovrebbe sorgere a Salanetti, non avrebbe l’autorizzazione a causa delle innumerevoli criticità che sono emerse. Lo hanno dichiarato gli esponenti della Regione in Conferenza di Servizi venerdì scorso. Sembra evidente, come il Comune di Porcari ha sempre affermato che sarebbe servita la VIA, Valutazione di Impatto Ambientale".

Il vicesindaco di Porcari, Roberta Menchetti, è chiara nella conferenza stampa sull’argomento a cui hanno partecipato anche il sindaco, Leonardo Fornaciari e l’assessore all’ambiente Simone Giannini, oltre all’assessora Eleonora Lamandini quest’ultima come segnale della compattezza della giunta sul No all’impianto. La numero due di piazza Orsi ha aggiunto: "I tempi si dilatano, la prossima Conferenza di Servizi è fissata per il 18 giugno e la Regione ha fatto capire di non volere responsabilità se interverranno ulteriori dilazioni, il semaforo verde alla struttura deve arrivare entro agosto, poi la costruzione dovrà avvenire prima che decadano i finanziamenti del PNRR. Un fatto sia chiaro: molte contestazioni si basano sulla relazione del nostro ufficio tecnico, ribadiamo che siamo contrari e non è vero che non abbiamo fatto niente in questi mesi".

Giannini ha aggiunto: "Il capannone acquistato da Retiambiente dovrà essere demolito completamente, con perplessità dell’operazione anche sotto il profilo economico; dubbi sulla vasca di contenimento delle acque piovane; in quel sito c’è rischio idraulico massimo, P3; mancano i modelli per poter calcolare l’impatto odorigeno. I reflui come saranno smaltiti? Inoltre si parla di molti mezzi in più in transito. Ci sono molti aspetti da chiarire, Arpat e Asl hanno presentato circa 30 pagine di osservazioni". Ormai superato, invece, il tema del centro abitato, per la Regione fa fede l’esito negativo del ricorso discusso dal Tar. "Anche qui non siamo d’accordo, – chiosa il sindaco Leonardo Fornaciari alla fine dell’incontro con i media – e la nostra delibera sul centro abitato non è stata impegnata. Chi vuole questo impianto ha letto le carte? Un progetto che cambia radicalmente ad ogni Conferenza Servizi, se era tutto ok venerdì sarebbe dovuta arrivare l’autorizzazione. La verità è che questo impianto è un puro esperimento. Non ci sono riferimenti. E anche sui costi siamo così sicuri?".

Massimo Stefanini