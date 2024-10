Salanetti, ancora polemiche. Consiglio aperto al ’veleno’. Lo scontro andrà in Regione

Polemiche infuocate sul consiglio comunale aperto di ieri sera, sul tema dell’impianto di riciclo di prodotti assorbenti che sarà realizzato a Salanetti. "La seduta era aperta agli interventi, ma noi dovevamo tacere...". Lo denunciano Riccardo Giannoni e Barbara Pisani, consiglieri comunali di Porcari, all’opposizione, ma il primo anche coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Dal Municipio di piazza Moro, però replicano: "Per Fratelli D’Italia ha parlato il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, non potevamo far intervenire tutti gli esponenti di FDI". Ormai è un muro contro muro.

Giannoni e Pisani però non ci stanno: "Avevamo chiesto - spiegano Giannoni e Pisani, - di intervenire alla seduta di ieri a Capannori, iscrivendoci nei tempi che ci erano stati indicati. Ieri mattina ci è stato comunicato che non avremmo potuto intervenire, pare perché consiglieri comunali di Porcari". E’ questa la dura presa di posizione di Riccardo Giannoni e Barbara Pisani sulla decisione del Presidente del Consiglio Comunale di Capannori, Luca Menesini, di non farli intervenire. Tutti i consiglieri di centrodestra ieri sera hanno abbandonato l’aula per protesta, seguiti dalla maggior parte del pubblico presente.

"Se pensano di fermare così la battaglia che stiamo conducendo da mesi a fianco di tante persone si sbagliano di grosso, - aggiungono Giannoni e Pisani, - abbiamo sollevato il tema nello scorso mese di aprile nell’assoluto silenzio delle istituzioni, Comune di Capannori e di Porcari in primis, che evidentemente pensavano di poter andare avanti senza alcun confronto con la gente. Da allora la protesta è via via cresciuta, tra raccolte firme, ricorsi e prese di posizione che hanno dimostrato l’assoluta inadeguatezza del sito individuato per ospitare tale impianto. Una sollevazione popolare che ha costretto anche la maggioranza che governa il Comune di Porcari a rivedere la propria posizione, inizialmente tutt’altro che ostile a quell’impianto. I residenti non lo vogliono. E noi saremo al loro fianco fino in fondo. Non ci fermeremo".

Intanto, il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini, (intervenuto anche ieri), parlerà della questione in consiglio regionale martedì o mercoledì prossimi. A prendere la parola, tra gli altri, anche Liano Picchi, comitati ambientali; Rossano Ercolini,direttore Centro Rifiuti Zero; Luca Guidi, comitato Salanetti; Giuliano Fanucchi, ambiente Paganico.

Massimo Stefanini