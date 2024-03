Sadas, via ai lavori per la nuova sede. Stabilimento moderno e innovativo

Avviati i lavori di costruzione per la nuova sede di Sadas. Il nuovo sito, che sorgerà nel cuore del distretto cartario di Lucca rappresenta per l’azienda un punto di svolta dal punto logistico, organizzativo e strategico.

A partire dal 2023, Sadas, con l’ingresso nella holding Italia Technology Alliance, ha cominciato un percorso di rilancio sul piano organizzativo e di posizionamento strategico di cui la costruzione della nuova sede rappresenta un tassello fondamentale. Lo stabilimento mira a coniugare innovazione e comfort all’insegna della massima funzionalità e del benessere dei dipendenti e la massima fruibilità per tutta la clientela. Dal punto di vista progettuale, una particolare attenzione verrà data al reparto produttivo, che occuperà una superficie di circa 8mila metri quadrati e le aree dedicate agli uffici si estenderanno su una superfice di 1200 metri quadrati per offrire massimo comfort e funzionalità.

Non mancheranno inoltre aree comuni, pensate per il benessere dei dipendenti, come la mensa aziendale, aree dedicate al networking e spazi verdi interni ed esterni. Il tutto verrà infine realizzato con una forte attenzione alla sostenibilità energetica, grazie all’ottimizzazione ed efficientamento in ottica diriduzione dei consumi per mezzo di pannelli fotovoltaici sul tetto, isolamento termico e acustico di ultima generazione, raccolta acque piovane, ecc. La nuova sede godrà di una posizione privilegiata, a due passi dall’uscita autostradale di Capannori (Lucca) e al centro del distretto cartario della piana.

"La nuova sede, facilmente raggiungibile, funzionale e progettata per la crescita futura di Sadas è stato un obiettivo primario fin dall’inizio del mio percorso professionale", dice Giuseppe Simonini, fondatore di Sadas.

"Oggi – prosegue – con l’inizio dei lavori della nuova sede, sono ancora più motivato a perseguire i traguardi di crescita del piano industriale, potendo contare sui benefici che questo importante investimento garantirà nel creare un ambiente di lavoro più efficiente ed accogliente, di cui tutti noi usufruiremo".