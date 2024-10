Sacchetti grigi “Rfid“. Distributore self

Comodità di accesso e senza limiti di orario. Sono le caratteristiche dell’innovativo distributore automatico di sacchetti grigi dotati di Rfid ( quelli per la raccolta indifferenziata). Situato nel porticato al piano terra del palazzo Pelelgrini, accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 20, il distributore rappresenta un passo avanti nella gestione efficiente e digitale della distribuzione dei sacchetti, che si possono ritirare con la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta.

Grazie a questo sistema, sono riconosciute le utenze domestiche dei residenti, che risultano registrate nella banca dati. Vengono forniti solo sacchetti grigi con Rfid per rifiuto non riciclabile; per le seconde case e per le utenze non domestiche si dovranno continuare a richiedere i sacchetti grigi presso lo Sportello Tariffa attualmente in Via Roma 56 (al primo piano dell’edificio comunale).

Il ritiro all’erogatore è gratuito e non comporta costi aggiuntivi, come già avviene nella modalità di ritiro presso lo sportello. Ogni i utenza ha diritto ad un ritiro annuale di sacchetti, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre. In caso di necessità di ulteriori quantitativi durante l’anno, i residenti potranno rivolgersi direttamente allo Sportello Tariffa. I sacchetti già ritirati, possono ancora essere utilizzati, fino ad esaurimento.

"Con questo nuovo servizio, voluto dall’amministrazione comunale - affermano il sindaco Marzia Bassini e l’assessore Luca Galligani - viene facilitato il ritiro. L’intervento è stato possibile grazie alla proficua collaborazione con Ascit".

Ma.Ste.