Sabato le “Note di Natale“ con le scuole e Emanuela Gennai

Sabato, alle 16, nello storico Palazzo Guinigi, si terrà il concerto di Natale “Note di Natale”. L’evento, ideato e curato da Emanuela Gennai, con il sostegno del Comune di Lucca, fa parte del ricco programma de "La Fabbrica del Natale", evento in corso in piazzetta San Carlo e aperta al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica. "Il concerto – spiega Emanuela Gennai – è stato pensato per lanciare messaggi importanti, quali l’amore, l’unione e la solidarietà partendo proprio dai bambini che sono la nostra risorsa, il nostro futuro. Un percorso che vogliamo fare attraverso il canto che ritengo sia un ottimo mezzo di comunicazione, per questo invitiamo bambini e famiglie ad essere presenti".

Al concerto si esibiranno i bambini della Scuola dell’Infanzia Il Giardino di Lucca e i giovani allievi della Scuola Lym Academy di Lucca con un repertorio ovviamente natalizio. Ospite del pomeriggio, la talentuosa cantante Irene Lazzereschi. L’ingresso è libero e gratuito. Il concerto si terrà al secondo piano del palazzo Guinigi. Intanto si avvicinano le date di “negozi aperti“ anche sotto le stelle. I giorni sono quelli del 21, 22, 23 dicembre, quando appunto i negozi del centro storico saranno aperti anche in orario serale per i ritardatari e per chi passerà i giorni di Natale a Lucca.

Qualche ora in più per lo shopping natalizio ma anche per gustare una cioccolata calda o per incontrare amici e scambiarsi gli auguri con la città illuminata a festa.

Nessuno si vuol far mancare, anche in questi giorni, un suggestivo selfie nel trenino illuminato che si trova al centro di piazza Anfiteatro. Tra i vari appuntamenti domenica alle 21.30 nel cortile di Palazzo Sani, la serata sarà allietata da un concerto di canti Gospel natalizi.