Sabato la festa solenne per l’Epifania

Sabato 6 gennaio, solennità dell’Epifania, a Pieve Fosciana, alle 17,30, ritorna a essere celebrata solennemente la festa del Presepio, in occasione anche del 50° anniversario di costruzione del famoso presepio meccanico (FOTO) del paese, con la celebrazione della Messa e a seguire la premiazione dei concorsi "Presepio in famiglia" e "Disegniamo il presepio". Inoltre saranno premiate con un diploma, in ricordo degli 800 anni del primo Presepio di San Francesco, le parrocchie che hanno aderito all’iniziativa nazionale "Terre di Presepi, che fanno parte dell’Unità parrocchiale Garfagnana Est. L’organizzazione è della pievania di San Giovanni Battista di Pieve Fosciana, Oratorio Anspi e Terre di Presepi – Amici del Presepio. Per "Presepio in famiglia" verranno premiati Elena Gabbani, Andrea Casci, Bianca Quilici, Adele Lucchesi, Alessandro Mannolini, Antonio Nardini, Isabel Bertolacci, Nicolas Bertolacci, Filippo Lorenzini. Per la prima edizione "Disegniamo il presepio", premio ai ragazzi della classe di catechismo- prima media Mattia Serafini, Emma Zambonini, Miriana Rossi, Rebecca Satti, Saverio Magagnini, Gianluca Bechelli, Filippo Toni, Rachele Guidi, Jonathan Biagioni, Margherita Bacci, Laura Giuntini, Martina Pieroni, Samuele Fani, Eva Bertoncini, Nicole Dini. Infine verrà consegnato un diploma alle parrocchie di "Terre di Presepi in Garfagnana" e precisamente Pieve Fosciana, Castiglione, Chiozza, Cerageto, Sassorosso, Corfino, Villa Collemandina, Mozzanella, Sillico e Capraia.

Dino Magistrelli