Sabato e domenica un week-end all’insegna dei Pokémon

Un weekend straordinario attende gli appassionati di Pokémon della Toscana. Sabato e domenica si svolgerà la tappa lucchese del tour Pokémon Gioca e Scambia, l’iniziativa di Gamevision che mira ad avvicinare le nuove generazioni al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (Gcc), con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che promuova l’aggregazione e l’interazione tra i partecipanti.

Al parco commerciale “San Vito” (Via delle Cornacchie, 960) per i fan di Pokémon sarà così possibile partecipare a un evento imperdibile durante il quale incontrare la community per scambiare carte, affrontare entusiasmanti lotte del Gcc, ricevere esclusivi articoli in omaggio e persino incontrare Pikachu in persona. Sarà un’occasione unica non solo per gli Allenatori veterani, ma anche per quelli in erba, che grazie a questi appuntamenti potranno imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon con l’aiuto dei tanti dimostratori presenti, potendo vivere, allo stesso momento, un’avventura nella Paldea dei videogiochi.

In questa occasione, oltre alle attività con il Gcc di Pokémon a stretto contatto con dimostratori e appassionati, sarà possibile approfittare di promozioni esclusive sui videogiochi della serie Pokémon, inclusi i più recenti Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e il Dlc “Il Tesoro dell’Area Zero” per Nintendo Switch. Inoltre, non mancherà la possibilità di incontrare Pikachu, sabato 26 ottobre alle 15, 16, 17 e alle 18.

Per tutti i partecipanti, infine, sono previsti esclusivi gadget a tema Pokémon come la carta Pokémon gigante e l’attestato di partecipazione che conferirà a tutti un riconoscimento da veri Allenatori. Non mancheranno inoltre tante sorprese e momenti imperdibili per tutti gli appassionati dell’universo dei Pokémon.