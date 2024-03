Rubavano al supermercato, fermati i due ladri

La polizia ha arrestato 2 cittadini romeni di 36 e 20 anni per furto di merce per un valore di oltre 3.000 euro. Nel pomeriggio di martedì gli agenti, davanti ad un supermercato di via Carlo del Prete, si sono insospettiti per un’auto con targa rumena sospetta. All’interno c’era una donna cha insospettito i poliziotti. Dopo pochi minuti due ragazzi con delle sacche del supermercato l’hanno raggiunta e stavano per scappare mentre dietro di loro gli addetti della sicurezza del supermercato li inseguivano. Gli agenti sono intervenuti per bloccare l’auto e hanno raccolto le testimonianze dell’addetto alla sicurezza che li aveva visti trafugare grosse quantità di materiale informatico, soprattutto cartucce e toner di stampanti, per poi passare dalle casse automatiche pagando solo una piccola parte della merce. Le volanti hanno trovato nell’auto la merce che ancora intatta, restituita al punto vendita.

I tre, condotti in Questura sono risultati cittadini rumeni. Una donna di 36 anni, un ragazzo di 20 anni e una di 17, residenti ad Aprilia (Latina), tutti con precedenti per furto. La ragazza minore, denunciata in stato di libertà, è stata affidata ad una struttura sociale. Per i due maggiorenni il Questore ha notificato il foglio di via obbligatorio da Lucca.