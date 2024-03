Ruba una bicicletta in centro e la vende sui social: beccato

I Carabinieri della Stazione di Lucca hanno denunciato allì’autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di ricettazione un 40enne di origini rumene, residente a Lucca, nullafacente, con precedenti penali. Una vicenda penale dai risvolti quasi comici.

La mattina del 15 marzo scorso una donna di 35 anni aveva parcheggiato la propria bicicletta, del valore di circa 200 euro, all’interno di una corte del centro storico di Lucca dov’è situata la casa dove abita, assicurandola con una catena posta sulla ruota anteriore. Dopo circa mezz’ora era ritornata a prenderla, ma della bicicletta non c’era alcuna traccia. Scoraggiata e ritenendo che non vi fossero più speranze, non aveva neppure ritenuto presentare denuncia alle forze dell’ordine, rassegnandosi alla perdita della bici.

Ma dopo qualche giorno ha avuto sicuramente una bella sorpresa. Il mezzo con cui solitamente si spostava all’interno della città, era infatti in “bella mostra” sul marketplace di Facebook, il portale del social network che è dedicato alle vendite tra privati. A questo punto la proprietaria ha deciso di entrare in azione. Ha contattato il venditore e fissava un appuntamento, al quale però non si è presentava lei, bensì due mMilitari dell’Arma in abiti civili. I carabinieri hanno così recuperato la bicicletta, che è stata subito restituita alla proprietaria, e hanno intanto denunciato l’uomo per il reato di ricettazione.