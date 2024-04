Ruba la merce spedita nei pacchi per rivenderla online: corriere arrestato

Lucca, 24 aprile 2024 – Doveva consegnare la merce comprata online, invece la rubava. Per questo un corriere 28enne di origine albanese è finito in manette. A seguito dell'inchiesta avviata dopo la denuncia del titolare di un negozio di abbigliamento a Lucca, la polizia non ha solo arrestato il corriere di una compagnia di spedizioni che rubava merce venduta online, ma ha anche denunciato la moglie trentenne, italiana, e il fratello minorenne dell'uomo. Il commerciante, attrezzato per la vendita sul web della sua merce, ultimamente aveva ricevuto lamentele dai clienti: nei pacchi recapitati molto spesso mancava parte degli articoli acquistati. L'uomo si era poi accorto che la merce mancante era stata messa in vendita su una piattaforma online. I sospetti della polizia si sono subito concentrati sul corriere incaricato della consegna degli articoli di moda e nei giorni scorsi è scattata la perquisizione nell'abitazione del 28enne dove la polizia ha rinvenuto e sequestrato diversi capi di abbigliamento tra cui nove borse di marche diverse, giacchetti e calzature di note marche. Inoltre all'interno di un mobile gli agenti hanno rinvenuto 5,5 chili di hashish suddivisi in 494 dosi, altre 20 di cocaina, un bilancino di precisione e un telefono cellulare.