Canoista bloccato nel torrente Ania, intervengono vigili del fuoco e soccorso alpino

Coreglia Antelminelli (Lucca), 5 maggio 2024 – È rimasto bloccato sopra una cascata, nel torrente Ania. È accaduto nel primo pomeriggio di domenica 5 maggio a un 34enne di Grosseto che con un gruppo di amici stava praticando canyoing (o torrentismo), lungo il fiume nel territorio del comune di Coreglia Antelminelli, una zona spesso affollata da appassionati di questo sport.

Sono state le due persone che si trovavano insieme a lui, una volta riuscite a scendere più a valle, a chiamare i soccorsi: sul posto, intorno alle 12.30, sono arrivate le squadre del Soccorso alpino e speleologico toscano di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e dei Vigili del fuoco di Castelnuovo, inseme a due unità Saf dei pompieri lucchesi. Allertato anche elisoccorso regionale per l’eventuale trasferimento rapido di personale tecnico specializzato.

Per fortuna non è servito, ma l’intervento è durato circa un’ora e mezzo, visto che l’uomo si trovava in un punto dove il livello dell’acqua era particolarmente elevato e la corrente molto forte, tanto da non permettergli di proseguire in sicurezza nella discesa.

I soccorritori sono quindi dovuti intervenire dall’alto , secondo quanto spiegato dal Sast. Una volta recuperato, il 34enne è stato visitato dal medico del Soccorso alpino: ai medici è apparso in buoni condizioni di salute ed è stato accompagnato verso il campo sportivo di Coreglia Antelminelli dove, per precauzione, è stata fatta arrivare un'ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca e i Carabinieri.