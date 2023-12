Ruba e tenta la fuga. Fermato da una sbarra

Ha rubato otto euro di generi alimentari, poi è scappato inseguito dai carabinieri ma nella rocambolesca fuga non si è accorto dell’asta chiusa del parcheggio e si è ferito in maniera piuttosto seria. Soccorso, se la caverà con qualche giorno di prognosi e con una denuncia per furto. Movimentato episodio giovedì sera al supermercato In’s, in via delle Cerbaie, nel centro di Altopascio, nel nuovo distretto commerciale. I carabinieri della cittadina del Tau erano già arrivati per un altro intervento, in pratica per sedare una lite tra altre persone. Osservando queste ultime durante il diverbio, attraverso le immagini delle telecamere della videosorveglianza, i militari si sono accorti del giovane che stava occultando prodotti in scatola sotto il giaccone e nelle tasche. Infatti, quando è arrivato alle casse, ha driblato gli addetti ed è fuggito.

I carabinieri, che erano già lì, gli sono andati dietro. Quasi per istinto si è voltato, come per verificare la distanza dei militari, se lo stavano raggiungendo nella sua disperata corsa. Purtroppo facendo questo non si è accorto che c’era un ostacolo di fronte a lui. La chiusura metallica dello spazio di sosta. L’impatto è stato violento e ancora più pericoloso in quanto l’uomo non ha minimamente proteso le braccia per difendersi e attutire l’urto.

Un colpo tremendo, con il ladro che è stramazzato a terra. La gente che ha assistito alla scena si è anche impaurita.

E’ stato lanciato l’allarme, con l’arrivo sul posto di una ambulanza. Per fortuna le condizioni del ragazzo non destano preoccupazioni.

Massimo Stefanini