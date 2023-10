Rsa: parte la consultazione. Comune sonda il mercato

Parte la consultazione preliminare di mercato che dà il via a una revisione complessiva della residenzialità e semi – residenzialità per anziani non autosufficienti in attesa del passaggio delle funzioni alla Zona distretto della Piana di Lucca – Asl Toscana Nord Ovest. Dopo la delibera della Giunta Comunale del luglio scorso scorso, l’amministrazione ha formato un gruppo di lavoro specifico che ha predisposto un avviso pubblico per una consultazione di mercato, diretta ad acquisire le proposte di privati, associazioni od operatori economici di settore e al fine di superare strutturalmente le criticità delle residenze sanitarie assistenziali comunali.

Le soluzioni verranno valutate secondo le esigenze territoriali del comune e della Piana di Lucca, le garanzie di continuità e qualità dei servizi, preservando il numero attuale di posti disponibili – tutelando i lavoratori attualmente impiegati - privilegiando sostenibilità ambientale ed economica, innovazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale; dopo una valutazione di congruità ed attendibilità, potranno entrare negli strumenti di programmazione dell’Ente.

Alcune delle residenze sanitarie assistenziali del Comune di Lucca infatti sono ospitate in edifici storici ed hanno bisogno di notevoli investimenti per rientrare nei sempre più severi criteri di accreditamento imposti dalle leggi regionali e nazionali; il Comune di Lucca con questo primo primo passaggio si prepara a affrontare la programmazione e le azioni che saranno necessarie.

“L’amministrazione Pardini si appresta ad affrontare in modo finalmente incisivo il problema delle strutture che ospitano le nostre RSA, una questione ben nota da anni, una criticità rimandata al futuro dalle passate amministrazioni – afferma il vice sindaco e assessore al sociale Giovanni Minniti – siamo impegnati in un percorso molto ambizioso che, oltre a dare soluzioni definitive in un settore così delicato e importante per i nostri cittadini, presenti forme di innovazione razionalizzando e valorizzando il patrimonio comunale. Per fare tutto questo abbiamo bisogno anche dell’esperienza dei grandi operatori privati di questo settore e l’apertura della consultazione preliminare e il mezzo per far emergere concretamente proposte che saranno attentamente vagliate dall’amministrazione”.

Gli interessati dovranno far pervenire le proposte e il materiale allegato all’Unità operativa Servizi Sociali tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Lucca entro il 12 novembre.