Rotoloni Regina sul palco all’Ariston. Protagonisti del FantaSanremo

Regina, brand notissimo del gruppo Sofidel di Porcari, main sponsor del FantaSanremo 2024. La multinazionale del settore cartario, una delle realtà produttive più importati del comparto, legherà uno dei suoi marchi più conosciuti (grazie anche alla pubblicità televisiva) all’atteso fantasy game legato alla manifestazione canora che scalda i motori per entrare nel vivo durante i cinque giorni dello show televisivo, presentato come al solito da Amadeus. Notevole il ritorno di immagine, visto che il Festival è un evento ormai planetario. Regina, tra i leader mondiali nella produzione di carta tissue per uso igienico e domestico, è Main Sponsor dell’edizione 2024 con la carta igienica Rotoloni Regina e ha deciso di "salire sul palco" con la sua lega brandizzata. Tutti potranno iscrivere la propria squadra di artisti alla lega Rotoloni Regina, (fantasanremo.com/league/RotoloniRegina) e divertirsi a sfidare a colpi di esibizioni, bonus e malus le altre squadre, magari di amici, parenti o colleghi. Ma non solo: Rotoloni Regina ha anche i propri bonus, pensati per enfatizzare le caratteristiche distintive dei maxi-rotoli di carta igienica: la lunghezza e, dunque, anche la loro durata… che, come il Festival di Sanremo, "non finiscono mai".

L’artista che si esibisce dopo la mezzanotte farà guadagnare +5 punti; quello che si esibisce dopo l’una +10 punti; quello che rimane più a lungo sul palco +10 punti. Per gli amanti dei social, le influencer Angelica Massera (@angelicamasseraofficial), attrice, comica e imitatrice, e Sabrina Bambi (@sabrinabambi1), conduttrice radiofonica, sosterranno la lega Rotoloni Regina sui loro profili Instagram con contenuti dedicati.

Sempre legato al fantasy game, fino al 27/02/2024 è attivo il concorso "Bisogni da FantaSanremo" che mette in palio premi destinati in particolare agli amanti della musica e dei viaggi: 1 voucher viaggio del valore di 4.700€, 10 paia di cuffie Sony wireless e 26 gift card da 60€ per lo streaming di musica. Per partecipare, basta andare sul sito dedicato www.fantasanremo.regina.eu, compilare con i propri dati personali e inviare. Entro il 20/03/2024 verranno estratti i vincitori dei premi in palio. Il regolamento completo è disponibile sul sito del concorso a questa pagina https://fantasanremo.regina.eu/wp-content/uploads/2023/12/regolamento-concorso-regina-fantasanremo.pdf.

Massimo Stefanini