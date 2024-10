Rossoneri a caccia di punti preziosi. A Saltocchio arriva il Taranto

La Lucchese Primavera affronta domani alle 15 il Taranto a Saltocchio. I rossoneri, dopo tre partite giocate, sono ancora a zero punti in classifica con ben dieci reti subite e soltanto due quelle messe a segno. Un ruolino di marcia molto deludente e che inizia a far preoccupare. Mister Marselli (in foto Alcide) sta provando a far invertire la rotta ai suoi ragazzi, e potrà contare anche sull’ultimo arrivato in casa rossonera Manuel Mozzillo, arrivato a rinforzare la squadra. Inutile negare che contro il Taranto, che si trova in fondo alla classifica assieme alla Lucchese con zero punti, servirà portare a casa i tre punti, per iniziare a smuovere la graduatoria, ma soprattutto per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Nessuno si aspettava una partenza del genere, con zero punti nelle prime tre partite ed una delle difese più perforate del girone assieme all’Audace Cerignola.

Il tecnico Marselli ha cercato di analizzare con i ragazzi gli errori, cercando di capire come evitarli. Contro il Taranto servirà una partita perfetta per cercare di portare a casa i primi tre punti della stagione, che servirebbero non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale di questi ragazzi, che dovranno cercare di dare il massimo in un girone molto impegnativo. Dopo la gara casalinga contro i pugliesi, la Lucchese tornerà di nuovo in trasferta, questa volta di nuovo in Campania contro la Juve Stabia.

Alessia Lombardi