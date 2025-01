Rossi e Talani in missione a Roma. Con altri sessanta primi cittadini: sbloccate i fondi per i nostri borghi

Come preannunciato sulle pagine del nostro giornale, Andrea Talani e Lucia Rossi, rispettivamente sindaci dei comuni di Molazzana e di Careggine, giovedì mattina hanno partecipato a una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica. L’incontro, svoltosi alla presenza del senatore Andrea Martella della Commissione Turismo del Senato e di Roberta Tedeschi, portavoce del Coordinamento Comuni Progetto "Bellezz@- Rifinanziamo la Cultura" e sindaca del Comune di Povegliano Veronese, è stato organizzato per lanciare un appello condiviso al fine di sollecitare lo sblocco dei fondi del progetto "Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati".

Quest’ultimo avviato nel 2016 durante il Governo Renzi, in origine aveva attribuito 150 milioni a 271 percorsi di riqualificazione di beni culturali destinati ad andare perduti. I comuni interessati alle risorse hanno anticipato le spese per la progettazione esecutiva degli interventi, in attesa dell’arrivo del finanziamento promesso ufficialmente e mai arrivato a destinazione. Dopo il passaggio di ben sei governi, infatti, questi interventi restano ancora sospesi condannando di fatto i Comuni a un "limbo senza appello", in quanto il piano ha carattere esclusivo e impedisce agli Enti interessati di accedere ad altri finanziamenti per le stesse opere. Presenti alla conferenza stampa, con i primi cittadini della Garfagnana, altri sessanta sindaci provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 560 mila abitanti, che hanno voluto presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Cultura l’appello unitario e bipartisan affinché si agisca nello direzione dello sblocco dei fondi destinati al "Progetto Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati". Nei loro interventi hanno sottolineato l’urgenza di rifinanziare il piano, con una tempistica chiara per il completamento degli interventi e, soprattutto di snellire le procedure burocratiche, per consentire l’utilizzo rapido ed efficace dei fondi, oltre ad adeguare i finanziamenti, tenendo conto dell’aumento dei costi che le materie prime hanno subito negli anni.

A prendere la parola in aula è stata anche la sindaca di Careggine, Lucia Rossi, mentre le immagini dell’Antico Borgo di Isola Santa, destinatario dei 2milioni di euro del bando, incantavano tutti i presenti. "Siamo convinti – ha dichiarato – che preservare il valore storico, artistico e ambientale dei nostri borghi e, al contempo, svilupparne le potenzialità turistiche sia essenziale per il futuro del territorio che rappresentiamo. Nonostante le difficoltà che caratterizzano le aree interne, la nostra comunità non si arrende e chiede al governo, insieme alle altre realtà coinvolte, di rifinanziare il progetto".

Concetti ribaditi in toto anche dal sindaco di Molazzana, Andrea Talani, con il suo milione di euro di finanziamento ottenuto per il recupero del complesso della chiesa di San Frediano a Sassi e della chiesa di Santa Maria Maddalena a Cascio.

Fiorella Corti