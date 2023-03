Romano Prodi in città per il libro di Toschi

Il Vangelo letto con gli occhi dei disabili. Può essere riassunto così, in estrema sintesi, il contenuto del libro “Scoperchiarono il tetto. I disabili spiegano il Vangelo” di Massimo Toschi, con la collaborazione di Michele Zanzucchi. Il volume sarà presentato lunedì 27 a Palazzo Ducale alle 17.30 nel corso di un incontro nella Sala del Trono. Saranno presenti Luca Menesini, presidente della Provincia (che modererà la conferenza), l’arcivescovo Paolo Giulietti, il sindaco di Lucca Mario Pardini, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, Alberto Melloni, storico del cristianesimo, Claudio Martini, ex presidente della Regione Toscana, e Margaret Karram, presidente del Movimento dei Focolari. Tra i relatori anche il professor Romano Prodi (nella foto, a Lucca nell’aprile 2019), grande amico di Massimo Toschi.

“Scoperchiarono il tetto. I disabili spiegano il Vangelo” è edito dalle ‘Edizioni Francescane Italiane’ e intende contribuire a colmare una dimenticanza che spesso esiste nell’interpretazione del Nuovo Testamento: lo sguardo dei disabili. Toschi guida il lettore alla scoperta di una dimensione essenziale della Buona Novella, la presenza dei disabili come esempio di uomini e donne di fede. In dialogo con Zanzucchi, partendo da Isaia e finendo con l’Apocalisse, Toschi svela la grandezza evangelica di ciò che è piccolo, scarto, dettaglio. La comunità ecclesiale è fatta anche di disabili.

Di disabilità si parla poco, si fa finta di non vederla, si usano parole di commiserazione. Il Papa in carrozzina, come lo si vede di questi tempi, riafferma la centralità della disabilità nella vita umana. Siamo tutti in qualche modo “diversamente abili”: ognuno a modo suo. La Sacra Scrittura, in particolare il Nuovo Testamento, mette i disabili al centro di una serie interminabile di parabole, racconti, insegnamenti. Massimo Toschi accompagna il lettore in un percorso di conoscenza del Vangelo dei disabili che risulterà assolutamente inedito.

Massimo Toschi, storico e politico, docente e già assessore della Regione Toscana alla Cooperazione internazionale e alla riconciliazione fra i popoli, ha compiuto oltre 40 viaggi in altrettante zone calde del mondo: dall’Iraq al Burkina Faso, da Israele alla Palestina, dall’Eritrea ai Balcani, alla Siria, nei quali ha promosso le attività di cooperazione e di pace. Michele Zanzucchi, parmense, giornalista, docente di comunicazione, scrittore e grande viaggiatore, già direttore di Città Nuova, collabora con diverse testate, tra cui ‘Avvenire’. L’ingresso è libero. L’incontro va in streaming sulla pagina facebook della Provincia.