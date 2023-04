"Roma – La chiesa della Nazione Lucchese" Successo per la presentazione del volume

Grande interesse è quello suscitato dal volume “Roma – La chiesa della Nazione Lucchese“, curato da Edoardo Puccetti e scritto da Monsignor Giovanni Scarabelli, Pierpaolo Dinelli e don Rodolfo Rossi, foto di Lucio Ghilardi. Il volume, presentato giovedì scorso nella Sala Studio dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca (in foto Alcide), è arricchito da numerose fotografie che mettono in mostra la straordinaria bellezza della chiesa dei lucchesi a Roma. Ceduta da Papa Urbano VIII nel 1631 in cambio di 4mila scudi, fu utilizzata dalla Confraternita dei Lucchesi in Roma per oltre due secoli mentre nel 1946 passò alla gestione delle suore della Congregazione di Maria Riparatrice. Numerose le pitture e le riproduzioni che mostrano un legame profondo con Lucca: vi sono celebrate le maggiori figure lucchesi, quali San Paolino, San Frediano, Santa Zita e, su tutti, il Volto Santo la cui pala in legno dipinta si trova sull’altare maggiore. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, l’Arcivescovo Paolo Giulietti, la presidente dell’associazione “Il sogno di Costantino Odv“ Maria Gloria Montinari e il vice Edoardo Puccetti e l’assessore comunale alla Cultura Mia Pisano. Il libro è stato illustrato dall’archivista dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca, Tommaso Maria Rossi.