Rocche e Fortificazioni anche in tour

Rocche e Fortificazioni dello Stato di Lucca: Storia, identità ed opportunità di sviluppo economico e culturale. Si tiene venerdì 2 giugno a partire dalle 10.30 all’eremo di San Bartolomeo, nel paese di Cune a Borgo a Mozzano, la giornata di studi multidisciplinare per la valorizzazione e promozione delle ricchezze, tradizioni ed eccellenze locali in ambito storico, culturale e turistico che fa parte delle attività del progetto “Il Castagno come occasione di sviluppo sostenibile. L’ecomuseo diffuso a cielo aperto ‘Terre dei Guardiani’” realizzato, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dall’Istituto per la documentazione sul Castagno e la ricerca forestale, dalle associazioni Acunia e Castanicoltori della Lucchesia, dalla Società semplice delle Macchie di Cune, dall’Offizio sopra le Fortificazioni di Lucca, in cooperazione con il Museo del Castagno. e con la partnership di Lucca in Diretta. Il programma della giornata inizia alla 10.30 con il seminario, prosegue con la pausa pranzo e riprende con, dalle 14.30 alle 16.30, la visita guidata a Rocca del Bargiglio, Linea Gotica ed Eco-Museo; dalle 18.30 alle 20 si chiude con la visita al Museo del Castagno di Colognora (Pescaglia), con prodotti tipici.