Robbie Williams in concerto a Lucca, è il grande giorno. Quasi 20.000 fan sugli spalti

Lucca, 28 luglio 2023 – Il Summer saluta stasera l’edizione del venticinquennale con un altro attesissimo show: saranno circa in ventimila a vedere e ascoltare, dalle 21.30, Robbie Williams, anche lui, per singolare coincidenza, a festeggiare 25 anni di carriera nella sua unica data italiana. Per lui si tratta della terza volta a Lucca, dopo i due precedenti nel 2015 e nel 2017, entrambi in piazza Napoleone, salutati da due “sold out“. Stavolta lo scenario è quello delle mura storiche e sicuramente anche una star come Williams proverà l’emozione di una location così unica, esattamente come tutti quelli che lo hanno preceduto dal 2017 in poi, il tutto mentre stanno procedendo velocissimi i lavori di smontaggio del palco e delle altre strutture in piazza Napoleone.

Per questa occasione le chiusure e gli altri provvedimenti presi dal Comune avranno un minore impatto temporale rispetto a quanto stabilito per il concerto dei Blur. Già chiuso al transito da ieri viale Carducci (riaprirà domattina alle 7), il cavalcavia di viale Europa lo sarà solo oggi dalle 19 alle 3. L’ingresso riservato ai biglietti numerati passa dal percorso di Porta S. Pietro, quelli in piedi da Porta S. Anna.

Tornando a Robbie, vale ricordare qualche numero che lo riguarda: oltre 85 milioni di album venduti in tutto il mondo; tredici album numero uno nel Regno Unito (il massimo per qualsiasi artista solista, eguagliato solo da Elvis Presley); quattordici singoli numero uno. E ancora , i maggior numero di biglietti di concerti venduti in un giorno (1,6 milioni il 19 novembre 2005); le tre notti da record a Knebworth con 375.000 persone nel 2003; i grandi successi paralleli dei suoi album swing e della reunion dei Take That: nel 2010, l’album “Progress“ è diventato l’album più venduto del ventunesimo secolo e il tour successivo è stato il tour britannico di maggiore successo di sempre.

Stasera tutti i fan ritroveranno (quasi) tutte le canzoni più amate, da “Feel“ a “Come undone“, da “Let me entertain you“ a “Love my life“. Ma in questo tour Williams propone anche alcune cover e non solo dei Take That, come è normale, ma anche firmate da Oasis (“Don’t look back in anger“) o anche Barry Manilow (“Could it be magic“, che fu portato al successo anche da Donna Summer). Tributi ad autori amati da Robbie e che lui propone in versione ovviamente personalizzata, da vero intrattenitore quale è. I suoi spettacoli non sono mai passati inosservati e questo non farà eccezione.