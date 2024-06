Rivoluzione “Garby“. Addio alla tessera. Il cassonetto si apre con il telefono

Avete dimenticato la tessera del Garby a casa? Adesso non c’è davvero più nessuna scusa. Da ieri, Giornata mondiale dell’ambiente, è possibile scaricare la nuova App promossa da Sistema Ambiente e Comune di Lucca che consentirà di smaterializzare la propria tessera e conferire i rifiuti nei cassonetti direttamente dal telefono. Grazie a Open It Lucca sarà infatti possibile avere sullo smartphone tutte le funzionalità e gli strumenti necessari per l’apertura dei Garby senza più dover utilizzare la tessera rilasciata alle utenze.

Un’idea innovativa, presentata ieri mattina dal presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi, e dall’assessore Cristina Consani, voluta fortemente da Sistema Ambiente e amministrazione comunale per diminuire e disincentivare l’abbandono dei rifiuti che, purtroppo, nonostante le tante campagne di sensibilizzazione resta tra le abitudini più difficili da sradicare. Scaricare e utilizzare l’App è davvero molto semplice: basterà cercare nelle app store "Open It Lucca", inserire il codice utente riportato sulle fatture e, come password, inserire il codice fiscale dell’intestatario. Una volta entrati nell’applicazione sarà necessario modificare la password e da lì il gioco è fatto. Con l’App – totalmente gratuita - si potranno creare fino a 3 tessere virtuali per immobile da concedere a coniuge, figli e parenti. Ma c’è di più: l’App, grazie alla quale si potrà monitorare anche lo stato dei conferimenti in tempo reale, consente di creare anche tessere temporanee da concedere ad inquilini o affittuari. Anche i numerosi turisti del nostro territorio potranno così conferire i rifiuti in modo semplice e, soprattutto, corretto.

"Aspettavamo questo giorno da tempo – hanno commentato l’assessore Consani e il presidente Bianchi – Si tratta di un’idea molto innovativa nata non solo per disincentivare l’abbandono improprio dei rifiuti ma anche per contrastare l’evasione. Purtroppo vediamo spesso sacchetti lasciati in aree non idonee e uno dei motivi è proprio la dimenticanza della tessera. Invitiamo quindi i cittadini a scaricare l’App – aggiungono - Si tratta di un servizio aggiuntivo all’attuale tessera, un ulteriore passo avanti per migliorare il servizio e renderlo ancora più facile da utilizzare. Un’idea utile anche per i proprietari delle case in affitto che solitamente hanno difficoltà a cedere la propria tessera ai turisti. Il decoro della città per noi è importante – concludono – dobbiamo ricordare che non è solo a carico di Sistema ambiente ma di tutti i cittadini".

A breve sarà disponibile anche un’estensione che consentirà, attraverso un modulo prepagato, di poter acquistare dei conferimenti anche se non si è proprietari oppure affittuari di un immobile o utenza nel Comune di Lucca.

Giulia Prete