Riunione tra ex ragionieri diplomati nel 1973, 'Ma ti ricordi' tra allegria e ricordi

Si sono ritrovati, nel classico appuntamento conviviale i ragionieri diplomati all’esame di maturità nel lontano anno 1973. Diversi gli assenti per le meritate vacanze, ma la squadra che si è ritrovata ha dimostrato allegria e per tutti c’è stato il momento del “...ma ti ricordi”... con una carrellata dei nomi dei professori che, a quei tempi, fecero la storia dell’istituto tecnico commerciale Francesco Carrara. Un gruppo affiatato come ai bei tempi, tanta allegria sotto il bel pergolato della trattoria da Ildo e tanta voglia di ripercorrere le storie personali e ricordare i momenti spensierati della gioventù. Un grazie a Ezio Passaglia per l’organizzazione.