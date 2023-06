Ritorna la magia della Fiorita del Corpus Domini

Un evento atteso dalla gente e che si ripete ogni volta con la solita magia. La Fiorita del Corpus Domini andrà in scena a Ruota, frazione collinare di Capannori, domenica prossima, a partire dalle 17 con la sfilata per le vie del borgo in uno spettacolo di colori e profumi con piante bellissime. La Fiorita, della larghezza di circa un metro, seguirà un percorso di andata e ritorno per le stradine del centro ed è realizzata dalle sapienti mani degli abitanti con fiori recisi ed arbusti verdi sminuzzati, con l’aggiunta, in minima parte, di segatura colorata. Poi ci saranno i quattro "Altarini" realizzati nelle immaginette devozionali, sono abbellite da tappeti ed arazzi e sono utilizzati per le soste di questa particolare Processione, quando viene impartita la benedizione Eucaristica. Il corpo del Signore è accompagnato dal baldacchino, sostenuto da sei uomini vestiti con una cappa bianca e da tutti gli stendardi e gli addobbi preparati per l’occasione. Fino agli anni Sessanta del precedente secolo venivano stese coperte bianche ricamate che fornivano l’idea di un mistico isolamento e di profonda devozione.

Ruota è una frazione tra le più piccole, appena 200 abitanti dove viene allestito anche il famoso presepe vivente ogni 26 dicembre.

Ma.Ste.