Ritmo, fra pratica ed etnomusicologia con Marco Zanotti

Il ritmo tra pratica e etnomusicologia. E’ questo il titolo della masterclass a cura di Marco Zanotti che si terrà domenica 14 aprile fra le 10,30 e le 13,30 a Spam! in via don Minzoni 34 a Porcari.

Che cos’è che fa sì che la cumbia o la musica congolese siano così irresistibili e ci facciano scattare in piedi e ballare? Quali sono i rapporti tra gli strumenti, non solo le percussioni, per cui magicamente inizia l’euforia? Qual è il ruolo, ad esempio, dello shekeré nelle orchestrazioni di Fela Kuti, del tamburello nella pizzica o del basso nella salsa cubana? Sono solo alcune delle domande cui aiuterà a rispondere Marco Zanotti, percussionista, polistrumentista ed etnomusicologo di fama internazionale.

Nelle tre ore di masterclass, destinata a musicisti, studenti di musica e in generale a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema della musica che fa ballare, sarà possibile studiare alcune di queste ritmiche cercando di indagarne gli equilibri e i segreti, partendo da un’idea di ritmo non basata sulla scrittura, sulle battute o sul metronomo ma su concetti analoghi ma dal significato profondamente diverso, come quello di pronuncia, cadenza o clave.

“Da molti anni - dice Zanotti - vado in giro per il mondo cercando e vivendo le musiche più diverse, soprattutto nei contesti sociali in cui si balla. Questa masterclass è l’occasione per condividere osservazioni e deduzioni che derivano dalle mie osservazioni sul campo, affinché chi suona, chi sta imparando a farlo, o anche solo chi ama ascoltare la musica e ballare, possa individuare alcuni meccanismi ricorrenti delle musiche che ci fanno muovere”.

Il costo della masterclass, aperta a un massimo di 15 partecipanti, è di 25 euro più 2 per il tesseramento a SPAM!.

Per prenotazioni e informazioni: [email protected] oppure 348.3213504 o 348.3213503.