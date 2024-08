Ristrutturazione in arrivo in centro. Partito ufficialmente l’iter

Partito l’iter. Affidato l’incarico per la progettazione esecutiva della ristrutturazione dell’immobile acquistato dal Comune di Capannori per quasi 800 mila euro e situato sulla via Romana, nel centro del capoluogo, davanti alla chiesa. Prima era un Consorzio Agrario, poi venne acquisito dalla Misericordia. La conferma arriva dalla determinazione numero 1018 dell’8 agosto 2024, all’albo pretorio on line. E’ il primo step per i lavori all’immobile che diventerà Residenza Artistica. Un centro di formazione e produzione di danza, teatro, spettacolo, musica, arti visive. L’amministrazione Del Chiaro, infatti, vuole dotare il territorio di un polo culturale per le arti, in modo da dare una risposta concreta ai giovani del territorio appassionati di musica o teatro, e anche per ospitare sul territorio artisti di fama nazionale ed internazionale.

La Residenza Artistica sarà intitolata a Maria Pia Bertolucci, personaggio molto conosciuto non solo nella Piana ed ex Governatore della locale Misericordia. ll nuovo, importante, progetto culturale e artistico rientra nell’ambito delle Residenze Artistiche della Toscana finalizzate alla diffusione della cultura e delle arti e dello spettacolo dal vivo ed ha già ricevuto un finanziamento regionale di 800 mila euro (80 mila euro per il 2023 e 720 mila euro per il 2024) che sarà destinato alla progettazione e alla ristrutturazione dell’immobile.

Uno spazio che entrerà a far parte di una rete diffusa di residenze artistiche frutto della collaborazione virtuosa tra i vari soggetti del territorio, di cui si è dotato il sistema teatrale toscano. Nel dar vita alla residenza artistica di Capannori ci apriremo quindi alla collaborazione di enti e fondazioni del settore artistico e culturale del territorio per andare a proporre un’offerta nel campo della cultura e delle arti, che valorizzi le professionalità e le esperienze locali, ma che sia anche in grado di portare a Capannori esperienze ed artisti di calibro nazionale ed internazionale.

Parallelamente a tutto ciò, è nato ormai il Parco degli artisti, dietro il palazzo del Municipio, così verrà intitolato, dove si esibiscono comici e cantanti della rassegna "Ma la notte sì". Questo nuovo progetto si inserisce nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana del centro di Capannori.

Massimo Stefanini