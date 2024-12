Ristoranti pieni, bicchieri... vuoti. A pranzo fuori, ma occhio al Codice

Ristoranti pieni, ma bicchieri vuoti. Anche per il pranzo di Natale 2024 la maggior parte dei ristoranti del centro storico conferma il boom di prenotazioni e menu fissi a richiamo della tradizione natalizia e rigorosamente lucchese. Sono sempre tante, infatti, le famiglie che optano per il ristorante come soluzione per il pranzo di Natale. Molti anche i turisti che scelgono la nostra città come meta per trascorrere le vacanze.

"Le prenotazioni per il giorno di Natale ci sono arrivate già da diverso tempo – ha detto Vito Cipolla dell’Antica Locanda dell’Angelo –. Le chiamate dell’ultimo minuto arrivano solo per il cenone dell’ultimo dell’anno". "Anche quest’anno siamo molto contenti, il ristorante è pieno – ha aggiunto Giuliano Pacini della Buca di Sant’Antonio – Come sempre proporremo un menu tipico natalizio perché, si sa, i lucchesi amano molto la tradizione. Cappone, tacchino, tortellini fatti a mano da noi e cotechino vanno sempre per la maggiore".

Eppure, i cambiamenti del nuovo codice della strada entrato in vigore pochi giorni fa preoccupano – e non poco – le tasche dei ristoratori. Per far scattare la sanzione – e anche bella salata – basta avere infatti un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro. Oltre 0,8 c’è addirittura il penale con la sospensione della patente. Una tolleranza quasi pari a zero che, inutile negarlo, fa paura a tanti: "In questi giorni, tra i tavoli, del nuovo codice della strada ne ho sentito parlare parecchio – racconta Cipolla –. L’argomento, in qualche modo, viene sempre fuori. E mentre prima le persone ordinavano anche più di una bottiglia di vino, adesso si limitano a bere un solo calice a testa".

Al vino non si rinuncia, quindi, ma ci si limita semplicemente a berne meno. Ad averlo notato anche Pacini della Buca, che più che al nuovo codice della strada, dà colpa al portafoglio e alla salute: "Una volta si beveva molto di più - ha detto – Negli ultimi giorni le persone hanno ordinato principalmente solo calici, è vero, ma è già diverso tempo che noto un calo di bottiglie sulle tavole". Il comandante della polizia municipale Bruno Bertilacchi giorni fa ha dichiarato che, almeno per il momento, a Lucca non è ancora stato messo in campo un servizio di controlli straordinario. I posti di blocco sembrano infatti proseguire secondo la ’classica’ tabella di marcia. Occhio, però, ad alzare troppo il gomito durante le feste: anche un piccolo brindisi potrebbe costarvi molto caro.

Giulia Prete